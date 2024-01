Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Martin Mey, Frédéric Isoletta, les élèves de l’Orchestre Vivaldi du Conservatoire Conservatoire de Marseille Marseille, samedi 16 mars 2024.

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

SAMEDI 16 MARS 2024

Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet / INSEAMM | 14h00 et 18h30

2 Pl. Auguste et François Carli, 13001 Marseille

↪️ « Landscapes » Martin Mey, Frédéric Isoletta, les élèves de l’Orchestre Vivaldi du Conservatoire et les chorales des collèges Jean Claude Izzo, Henri Barnier et Longchamp | 14h00 et 18h30

Martin Mey

Artiste touche-à-tout, aux inspirations pop et chanson, folk et electronica, Martin Mey tire, depuis qu’il a fredonné ses premières mélodies et esquissé ses premières notes, un fil rouge qui part du cœur et vibre par la voix.

Écouter https://youtu.be/HVWA8w0KCbQ?si=DSM3Jdn5qLD5kZhK

Frédéric Isoletta

Pianiste, organiste et claveciniste, Frédéric Isoletta est également chef de chant et chef d’orchestre, diplômé d’Etat en accompagnement piano spécialité vocale et en direction d’orchestre, agrégé de musicologie et certifié en histoire des arts, Prix Henri Tomasi et 1ers Prix de conservatoires en piano, accompagnement, orgue, continuo et improvisation, musique de chambre, formation musicale, écriture, orchestration et arrangement, analyse et culture musicale. Il dirige les orchestres symphoniques du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, où il donne également des cours de Musique à l’image, ainsi que des cours pour la préparation à l’agrégation à la faculté. Conférencier et chef de chant pour le Festival International d’Art Lyrique d’Aix en Provence, concertiste sur différentes scènes nationales et internationales et créateur de nombreuses œuvres, il reste toutefois attaché à la transmission notamment dans des lieux où la culture est peu présente (hôpitaux, prison, centres sociaux …) et a créé en 2023 l’Orchestre Colibris, accueillant des enfants sourds porteurs d’un implant cochléaire.

_____________________________________________________________

