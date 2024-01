Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Louise O’sman bibliothèque du Merlan Marseille, samedi 9 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Louise O’sman ♫♫♫ Samedi 9 mars, 15h00 bibliothèque du Merlan Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Début : 2024-03-09T15:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T15:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

VENDREDI 9 MARS 2024

► Bibliothèque du Merlan | 15h00

Centre urbain du, Av. Raimu, 13014 Marseille

Louise O’sman (Marseille / chanson néo-trad)

2023 marque l’année de préparation du nouvel album de l’artiste signé chez le label Neômme. Une création poétique musicale autour du temps suspendu « hora sistere » ou « l’heure d’été », ce temps long qui permet de faire retour sur soi, de s’arrêter, savourer le passage des heures et des humeurs.

Écouter https://youtu.be/1nKrhwfZpyg?si=-L9kBVSbWZK2JWMb

