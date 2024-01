Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec le Duo Karpienia / Rossi Café Julien Marseille, samedi 16 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec le Duo Karpienia / Rossi ♫♫♫ Samedi 16 mars, 19h00 Café Julien Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:30:00+01:00

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Café Julien | 19h00

39 Cr Julien, 13006 Marseille

Inauguration des points d’écoute de Yohanne Lamoulère

La désormais traditionnelle Promenade Sonore du festival Avec le Temps vous sera cette année présentée sous forme de trois points d’écoute réalisés par la photographe Yohanne Lamoulère. Un voyage immobile dans la périphérie Marseillaise, entre Gèze, Consolat-Mirabeau, et L’Estaque, où la photographe raconte son rapport intime à la ville, à la centralité.

Voir https://www.yohannelamoulere.fr/

Duo Karpienia / Rossi

Sam Karpienia gréement latin s’embarque pour des contrés musicales locales et lointaines faites de cordes et de percussions avec François Rossi. Poésies, chantées en provençal ou Français, guitare ou mandole, acoustique ou électrique selon l’humeur, d’inspiration rock psychédélique minimale le duo Karpienia Rossi s’invente dans l’instant un répertoire de chanson ré-improvisé. Leur complicité s’est avéré efficace dans plusieurs projets comme Dupain, De la Crau, Crampon, ou d’autres tentatives éphémères, une sorte de Free trad dans lequel la structure est chamboulée au gré des improvisations.

Écouter https://youtu.be/tyu4pHyoesA?si=WA8BUURji4Oj8y9t

_____________________________________________________________

