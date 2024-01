Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Janela Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Marseille, vendredi 8 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Janela ♫♫♫ Vendredi 8 mars, 18h15 Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

️ VENDREDI 8 MARS 2024

► Médiathèque Bonneveine | 18h15

124 Avenue de Hambourg, 13008 Marseille

Janela (Marseille-Paris / indie)

En un peu moins de dix minutes, le premier EP de Janela World, étonne par sa capacité à faire cohabiter dextérité musicale et facilité d’exécution. Lettrée sans jamais être bavarde, la musique jouée par Lully, Milia et Martin est la somme de leurs influences respectives, allant des scènes alternatives les plus intransigeantes (Seppuku,Music on Hold, Belmont Witch), à des horizons plus aventureux (Attention le tapis prend feu). Logique alors que le groupe se revendique autant des Américains de Wednesday que du regretté Ryūichi Sakamoto, dans une sorte de grand écart musical duquel résulte un groupe chimérique, mélange d’apaisement et d’exigence.

Écouter https://linktr.ee/janelaworld

