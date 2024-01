Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Grand Eugène Café Julien Marseille, mardi 19 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Grand Eugène ♫♫♫ Mardi 19 mars, 18h00 Café Julien Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T18:00:00+01:00 – 2024-03-19T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T18:00:00+01:00 – 2024-03-19T19:00:00+01:00

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

MARDI 19 MARS 2024

Café Julien | 18h00

Grand Eugène (Montréal / indie)

Grand Eugène est un groupe de musique indie-rock infusé de pop-rêveuse. Composé de Jeremy Lachance à la guitare et à la composition, Melyssa Lemieux au chant, Olivier Tanguay à la batterie, Nassim Dib-Mudie aux claviers et Greg Tremblay-Meadors à la basse, les premières compositions du groupe ont vu le jour à Vancouver, avant de voyager et de prendre forme à Montréal.

Écouter https://youtu.be/VHxTw_iK3aQ?si=UkE81zYc5IPNbG6F

Café Julien 39 Cr Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@festival-avecletemps.com »}] [{« data »: {« author »: « Grand Eugu00e8ne », « cache_age »: 86400, « description »: « Grand Eugu00e8nenInstagram u27ab https://www.instagram.com/grand.eugenenSpotify u27ab https://open.spotify.com/artist/15HoDsauDCgOxvCFijHxdT?si=0jUNZZ7QQ_CqLg1zco9YDgnnMelyssa Lemieux VoixnJeremy Lachance GuitarenNassim Dib-Mudie Synthu00e9 nGreg Tremblay-Meadors BassenOlivier Tanguay DrumsnVidu00e9o par Jeremy Lachance », « type »: « video », « title »: « Grand Eugu00e8ne Bye Bye », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/VHxTw_iK3aQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=VHxTw_iK3aQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCo8cxs_r8h1yTQh9PXanonQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

