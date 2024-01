Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Confuse bibliotheque de L’Alcazar Marseille, samedi 16 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Confuse ♫♫♫ Samedi 16 mars, 17h30 bibliotheque de L'Alcazar Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Début : 2024-03-16T17:30:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille

Confuse (Marseille / chanson pop)

Des guitares réverbérées au son de basses saturées qui allient des violons virtuels, Chris devient «confuse » et refuse de choisir entre punk, folk, hip hop ou musique concrète. Elle offre, avec son premier album, un univers mélancolique aux mélodies pop lo-fi dark surréaliste.

Écouter https://youtu.be/SdMiOLz6SYc?si=2plG3aDFbaxyC6DF

