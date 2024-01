Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Belvoir Brasserie Soiffe Marseille, samedi 16 mars 2024.

Festival « Avec le temps »: Parcours Chanson avec Belvoir ♫♫♫ Samedi 16 mars, 15h30 Brasserie Soiffe Entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Festival dans le festival depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant les artistes émergent.es de la scène locale et régionale.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

SAMEDI 16 MARS 2024

Brasserie Soiffe | 15h30

8 Rue Lafayette, 13001 Marseille

Belvoir (Marseille / chanson pop expérimentale)

Belvoir est un duo créé à Bristol. Ballades foutraques et ensommeillées, récit de déambulations anglo-nocturnes et urgence de l’instant. Naviguant entre chanson expérimentale et pop électronique. Leur album évoque l’ère numérique post-industrielle et la ville-machine . Une chanson moderne, faisant se percuter des boîtes à rythmes nerveuses et des synthétiseurs véloces dans un magma dense.

Écouter https://youtu.be/SzIFO04Hp84?si=ahT7YEhAdip3WDXe

_____________________________________________________________

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/SzIFO04Hp84?si=ahT7YEhAdip3WDXe »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]