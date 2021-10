Festival “Avec le temps #24: Léonie Pernet Montevideo, 13 mars 2022, Marseille.

Montevideo, le dimanche 13 mars 2022 à 18:00

Rendez-vous en mars 2022 pour la 24ème édition du festival Avec Le Temps qui célébrera, comme à son accoutume, une scène actuelle francophone plurielle, à Marseille mais aussi aux alentours. ► Dimanche 13 MARS 2022 18h Léonie Pernet ► Montévidéo ► [https://bit.ly/alt-2022](https://bit.ly/alt-2022) [LÉONIE PERNET] Léonie Pernet est une chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste française. Faisant ses premières apparitions sur la scène électronique, il est rapidement devenu évident qu’elle était destinée à plus, en sortant son premier album solo en 2018, en travaillant sur des musiques de film et en faisant le tour du monde. « Crave » a été présenté dans la presse française et internationale dont Clash, LOTBF, Mojo, Musikexpress, Missy, Kaltblut. Son single “Butterfly” a été single de la semaine sur BBC6 et playlisté dans toute l’Europe. Son deuxième album « Le Cirque de Consolation » sortira le 19 novembre 2021 sur InFiné & CryBaby. En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=-iGpm5nA2Hc](https://www.youtube.com/watch?v=-iGpm5nA2Hc) —————————– ❖ BILLETTERIE ❖ [https://bit.ly/alt-2022](https://bit.ly/alt-2022) —————————– ❖ INFOS PRATIQUES ❖ ► PASS SANITAIRE ⚠️ Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. ⚠️ Vous sera demandé : une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire ⚠️ A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité. ⚠️

Montevideo 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



