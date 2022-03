Festival Avanti la Musica au château royal d’Amboise Amboise Amboise AmboiseAmboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Festival Avanti la Musica au château royal d’Amboise Amboise Amboise, 11 juin 2022, AmboiseAmboise. Festival Avanti la Musica au château royal d’Amboise Amboise Amboise

2022-06-11 – 2022-06-26

Amboise Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire Amboise Samedi 11 juin, à 20h30 : Concert d’ouverture «Opéra sans Diva» avec les Anches Hantées.

Tarif : 15€/adulte, 13€/étudiant, 9€/enfant

Sur réservation sur www.chateauamboise.tickeasy.com Dimanche 19 juin, à 14h30 : Les ensembles du Pôle des arts Paul Gaudet d’Amboise.

14h30, l’orchestre à cordes, l’orchestre de guitares, l’ensemble de musique ancienne, l’ensemble de saxophones et celui de trombones-tubas.

17h00 : Lauréats des jeunes talents.

17h30/45 : Concert avec l’ensemble vocal lyrique dirigé par Cécilia Marchand

Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée, sans supplément, ni réservation.

Détails de la programmation sur www.chateau-amboise.com Samedi 26 juin, à 18h : Grand concert de clôture par l’orchestre «Camerata Ambacia» dirigé par Pascal Caraty

Concert gratuit Du 11 au 26 juin 2022, les murs du château royal d’Amboise vibreront aux mélodies du festival Avanti La Musica ! contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/ Samedi 11 juin, à 20h30 : Concert d’ouverture «Opéra sans Diva» avec les Anches Hantées.

Tarif : 15€/adulte, 13€/étudiant, 9€/enfant

Sur réservation sur www.chateauamboise.tickeasy.com Dimanche 19 juin, à 14h30 : Les ensembles du Pôle des arts Paul Gaudet d’Amboise.

14h30, l’orchestre à cordes, l’orchestre de guitares, l’ensemble de musique ancienne, l’ensemble de saxophones et celui de trombones-tubas.

17h00 : Lauréats des jeunes talents.

17h30/45 : Concert avec l’ensemble vocal lyrique dirigé par Cécilia Marchand

Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée, sans supplément, ni réservation.

Détails de la programmation sur www.chateau-amboise.com Samedi 26 juin, à 18h : Grand concert de clôture par l’orchestre «Camerata Ambacia» dirigé par Pascal Caraty

Concert gratuit Boucher

Amboise Amboise

dernière mise à jour : 2022-03-13 par OFFICE AMBOISE

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Amboise Amboise Adresse Ville AmboiseAmboise lieuville Amboise Amboise Departement Indre-et-Loire

Amboise Amboise AmboiseAmboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboiseamboise/

Festival Avanti la Musica au château royal d’Amboise Amboise Amboise 2022-06-11 was last modified: by Festival Avanti la Musica au château royal d’Amboise Amboise Amboise Amboise Amboise 11 juin 2022 Amboise Indre-et-Loire

AmboiseAmboise Indre-et-Loire