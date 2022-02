Festival aux sons des collines – QUINTETTE ACCORDS NOMADES Urville, 26 juin 2022, Urville.

Festival aux sons des collines – QUINTETTE ACCORDS NOMADES Urville

2022-06-26 16:00:00 – 2022-06-26

Urville Calvados Urville

Une programmation à découvrir et apprécier sans modération !

Samedi 26 juin QUINTETTE ACCORDS NOMADES :

Lancé en 2018 au Théâtre des Amants à Avignon, le spectacle a été donné depuis une soixantaine

de fois : Festival de Mazères (Ariège), Théâtre du Gouvernail (Paris) Jazz in Marcillat (Auvergne),

Les musicales d’Ourscamp (Picardie), Chapelle du Beugnon (Bourgogne), Avignon 2019,

Tournée en Auvergne-Rhône-Alpes (été 2020) et tournée en Corse (été 2021).

Ce « concert-spectacle » aux arrangements inédits, allant de JS Bach à Django Reinhardt, tente

avec audace le double pari d’intégrer la guitare manouche au coeur du répertoire classique, et le

quatuor à cordes au coeur du répertoire de jazz « manouche ». Attirés par ce qu’ont de commun

leur nature et leur tradition acoustique, ces deux cultures se cherchent, se rencontrent, tentant

de s’imbriquer l’une dans l’autre. Les qualités de chacune enrichissent celles de l’autre, l’improvisation côtoie l’écriture et enfin, la musique devient à la fois savante et populaire, réfléchie et imprévisible…

Durée : 1 heure

Urville

