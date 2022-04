Festival aux sons des collines – BAL FOLK Urville, 7 mai 2022, Urville.

Festival aux sons des collines – BAL FOLK Urville

2022-05-07 – 2022-05-07

Urville Calvados Urville

Une programmation à découvrir et apprécier sans modération !

Samedi 7 mai avril BAL FOLK :

Les 7 musiciens du groupe «The Troubadoors» reprennent tour à tour des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs, métissant les genres et les époques pour vous entraîner avec eux dans un périple auditif et dansant. Chacune des danses est lancée et expliquée en temps réel par l’une des musiciennes du groupe afin que tous les spectateurs participent à leur façon au bal.

Durée : 2 heures.

Le Festival aux sons des collines c’est également les :

Samedi 21 mai CONCERT MARIMBA & VIOLONCELLE

Samedi 11 juin ORCHESTRE À CORDES DU PAYS DE FALAISE

Dimanche 26 juin QUINTETTE ACCORDS NOMADE

otsuissenormande@gmail.com +33 2 31 79 70 45

dernière mise à jour : 2022-04-11 par