Festival aux Champs Sidi Wacho et La Folle Nuit Chanteix, dimanche 21 juillet 2024.

Festival aux Champs Sidi Wacho et La Folle Nuit Chanteix Corrèze

Ils sont originaires de Roubeix, de Valparaiso du Chili et de Paname City, mais ils revendiquent haut et fort qu’ils sont partout chez eux. Et c’est dans une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-balkan », que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que « El pueblo unido jamas sera vendico ». Après trois albums, et des centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho nous revient en 2022 avec un nouveau projet baptisé « Calle Sound System ». Dans ce quatrième album très coloré et très engagé, Sidi Wacho chronique en musique une époque autoritaire et rend hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation.

La Folle Nuit Concert de clôture et inter plateaux EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 23:30:00

fin : 2024-07-21

Le Bourg

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@tuberculture.fr

L’événement Festival aux Champs Sidi Wacho et La Folle Nuit Chanteix a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze