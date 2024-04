Festival aux Champs On dit Cap’ d’écrire des chansons et Thérese Chanteix, dimanche 21 juillet 2024.

18 h 30 On dit Cap’ d’écrire des chansons Quatrième déclinaison du projet démaré en décembre 2023, en partenariat avec le Groupement des Etablissements Médico socio Éducatifs du Limousin. Interprétation sur scène des chansons écrites par les différents groupes participants au projet.

20 h 30 THÉRÈSE Thérèse vient dynamiter la scène humour avec une énergie communicative et joyeuse. Attachante, drôle et rentre dedans, elle est la « TNT » de la chanson humoristique. Mi-ange, mi-punk mais très entière, (parfois ingérable) Thérèse a l’art de créer, avec ou sans sa guitare, une proximité avec le public. EUR.

Le Bourg

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@tuberculture.fr

