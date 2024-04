Festival aux Champs Maxime Le Forestier Chanteix, dimanche 21 juillet 2024.

Festival aux Champs Maxime Le Forestier Chanteix Corrèze

A l’occasion de la sortie de son nouvel album live « On a fini par trouver une date », Maxime Le Forestier reprendra la route des festivals à l’été 2024. Après une tournée dédiée au répertoire de Georges Brassens, il revisitera cette fois-ci l’ensemble de son répertoire depuis son premier album jusqu’à son dernier en date « Paraître ou ne pas être », sorti en juin 2019. Plus de 50 ans de carrière qu’il retracera sur scène au travers de ses plus grands titres « Mon frère », » Education sentimentale », « San Francisco » ou encore « Né quelque part ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 21:30:00

fin : 2024-07-21

Le Bourg

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@tuberculture.fr

