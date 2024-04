Festival aux champs Balylon Circus et La Folle Nuit Chanteix, vendredi 19 juillet 2024.

Quasi 30 ans de carrière, 2000 concerts dans une quarantaine de pays, 6 albums, 2 EP, 1 live… 8 types sur scène pour retourner le public, quel qu’il soit !!! Alors, on veut faire un « dernier tour de piste ». C’est un peu comme faire un tour de la famille avant de déménager dans un pays lointain…revoir les anciens, rencontrer les nièces et les jeunes cousins ! En profiter à fond, avant, pendant et après le repas. Remplacez « repas » par « concert » et vous aurez le programme de ce dernier tour de piste du BC « Une dernière fois faire ensemble de la musique et du bruit !!! ».

La Folle Nuit Concert de clôture et inter plateaux EUR.

Début : 2024-07-19 23:30:00

fin : 2024-07-19

le bourg

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@tuberculture.fr

