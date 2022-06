Festival Aux Carrières – Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix Rognes, 15 juillet 2022, Rognes.

Festival Aux Carrières – Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix

2022-07-15 21:30:00 – 2022-07-15

Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix.



Ce nouveau projet, confié au Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence et à son directeur Jean-Philippe Dambreville, a pour ambition de créer une dynamique musicale d’excellence à partir des forces vives du Pays d’Aix et de mettre en valeur les professeurs des Conservatoires et des Écoles de Musique du Territoire.



Il associe les professeurs et les meilleurs élèves de ces structures ainsi que leurs anciens élèves en début de parcours professionnalisant et ainsi, prolonge leur formation au meilleur niveau.



Il permet également à des jeunes solistes du territoire de commencer leur expérience de premier plan et offrira au public des Communes du Pays d’Aix des concerts de grande qualité, diversifiés dans leurs formes, leurs esthétiques et adaptés aux lieux de prestation dont elles disposent.



PROGRAMME :



Félix MENDELSSOHN – BARTHOLDY

Les Hébrides, Ouverture, op. 26

Concerto pour violon no2

I. Allegro molto appassionato – II. Andante – III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

Soliste : Bilal AL NEMR





Ludwig Van BEETHOVEN

Symphonie no7

I. Poco sostenuto Vivace – II. Allegretto – III. Presto – IV. Allegro con brio.

Direction : Jane LATRON



Mendelssohn et Beethoven: Passions Romantiques !



L’Ouverture des Hébrides a été composée entre 1829 et 1932 alors que Félix Mendelssohn parcourt l’Écosse et l’Italie, ce qui lui permet d’ébaucher la Symphonie écossaise et la Symphonie Italienne, les deux symphonies de Mendelssohn les plus connues. Nommée “Les Hébrides” en France, en référence à un archipel au nord de l’Écosse, son nom le plus commun est Fingal’s Cave (La Grotte de Fingal) dans les pays anglo-saxons, Fingal étant l’un des personnages mythiques des Poèmes d’Ossian, recueil de chants du IIIe siècle attribués au barde Ossian.



Elle débute par le thème principal, calme, ondoyant et sombre, largement développé dans l’œuvre, évoquant le mystère de la mer. La partie centrale est plus tumultueuse, “un déferlement de gammes en doubles croches par les cordes”, évoquant les flots frappant les parois de la grotte (François-René Tranchefort). Comme dans le Songe d’une nuit d’été, elle s’achève par un retour au calme.



Le 2e Concerto pour violon et orchestre en mi mineur de Mendelssohn-Bartholdy, œuvre de première importance pour violon dans le répertoire de la musique romantique allemande, rencontra un immense succès à sa création en 1844. La particularité de cette œuvre est que les trois mouvement se jouent sans interruption et la manière dont Mendelssohn renonce à la traditionnelle exposition orchestrale en faisant commencer le concerto par le soliste est nouvelle à cette époque. Ce concerto est avant tout un véritable chef-d’œuvre empreint de l’élégance classique et d’une beauté mélodique envoûtante.



Beethoven compose la grandiose 7e symphonie, opus 92 à 41 ans, durant la terrible période de la campagne de Russie de 1812 des guerres napoléoniennes contre le Saint-Empire romain germanique, en même temps que la 8e Symphonie.



L’occasion lui est donnée de présenter au public (et sous sa propre direction) sa Symphonie n° 7, lors de la première de son œuvre de circonstance, la Victoire de Wellington, au profit des soldats blessés lors des combats contre l’armée napoléonienne. L’œuvre remporte le 8 décembre 1813 un immense succès, en particulier le deuxième mouvement, très mélodique, que le public réclame alors en bis.



Quelques années plus tard, Richard Wagner céda lui aussi à l’enthousiasme de son temps, affirmant que la Symphonie en La Majeur était “l’apothéose de la danse”, l’un de plus beaux et des plus saisissants de toute l’histoire de la musique…

Le Festival aux Carrières offre une variété de soirées culturelles tout au long du mois de Juillet. Du Jazz à la Folk, en passant par le Blues, le Rock et le Classique, il y en aura pour tous les goûts !

office.tourisme@rognes.fr +33 4 42 50 13 36

