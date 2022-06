Festival Aux Carrières – Music, Dance & Cinema, 21 juillet 2022, .

2022-07-21 21:30:00 – 2022-07-21

On plonge rapidement dans l’ambiance des chefs-d’œuvre du 7ème art, grâce aux voix familières des dialogues diffusés sur scène, puis on entre rapidement dans une autre dimension grâce à l’interprétation du couple de danseurs, qui apportent à ces musiques, un éclairage contemporain, et donnent à voir un concert dansé mêlé de légèreté, d’onirisme et de grâce, mais aussi de force et d’animalité.



Les 9 musiciens de Bande Originale sur des arrangements originaux, instrumentaux ou chantés, relèvent ici le défi de remplacer tour à tour un orchestre symphonique, un big band de jazz ou un groupe de rock.



Les trois violoncelles et la contrebasse se prennent alors souvent pour des violons, la flûte et la clarinette chantent en leur tournant autour, tandis que guitare et batterie donnent le tempo.



Au programme : les musiques d’Ennio Morricone, (Lolita, Il était une fois dans l’Ouest, Il était une fois la Révolution, Sacco et Vanzetti …), de John Barry (Out of Africa), de Nino Rota (Huit et demi), de John Williams (La Liste de Schindler), de Vladimir Cosma (Le Château de ma mère), de Goran Bregovic (Arizona Dream), et bien d’autres encore…



Distribution :



Direction musicale, arrangements, guitares et voix : Olivier Bosch

Violoncelle : Virginie Bertazzon

Violoncelle, guitares et voix : Rémi Bosch

Flûtes et voix : Virginie Robinot

Violoncelle : Jeanne Rossetti

Clarinette : Samuel Rossetti

Contrebasse : Sylvain Zackarin

Batterie et percussions : Nicolas Aubin ou Nathanaël Pinna

Chant : Manon Bonnes



Chorégraphies : Sinath Ouk

Danse : Sinath Ouk, Pierre Boileau

Quand la musique écrite par les plus grands compositeurs pour les plus grands réalisateurs de Cinéma vient rejoindre la danse, c'est tout un spectacle onirique qui s'offre à vous…

