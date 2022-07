Festival Aux Carrières – Les plus belles comédies musicales Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognes

Festival Aux Carrières – Les plus belles comédies musicales Rognes, 3 juillet 2022, Rognes. Festival Aux Carrières – Les plus belles comédies musicales

Anciennes Carrières de Rognes
Chemin du Grand Saint Paul
Rognes
Bouches-du-Rhône

2022-07-03 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-03

Chemin du Grand Saint Paul Anciennes Carrières de Rognes

Rognes

De « Starmania », jusqu'à « La légende du roi Arthur », en passant par « Notre-Dame de Paris », « Roméo et Juliette », ou encore « Les Dix Commandements », retrouvez nos artistes, danseurs et chanteurs professionnels, dans plus de 120 costumes magnifiques créés par notre couturier, retracer fidèlement l'histoire des plus beaux spectacles français.

Les plus belles comédies musicales, c'est un grand show d'1h30, reprenant en live les chansons mythiques des principaux spectacles musicaux français.

comitedesfetesrognes@gmail.com +33 7 69 05 60 31 http://www.festivites-rognes.fr/

