Afin de parfaire une connaissance profonde de la culture flamenca, Carmona a d’abord vécu durant une dizaine d’années à Jerez de la Frontera, en Andalousie. Il accompagne là des chanteurs comme Agujetas ou Duquende et enregistre, entre autres, avec Chano Domínguez, le pianiste de Cadix.



Richesse de la palette sonore, ingéniosité des compositions, clarté instrumentale et, surtout, ce sens de l’improvisation, cette ouverture harmonique plus jazz que flamenco font du français l’un des guitaristes les plus respectés de ces trente dernières années.



Musicien sans frontière, il revenait en 2016 d’une tournée asiatique avec Perla de Oriente, un album enregistré live dans le studio. Un nouveau carnet de voyage au fil duquel le gitan vagabonde notamment sur les chemins du duende…



La trajectoire unique de la guitare flamenco de Juan Carmona, sa reconnaissance internationale, l’ont amené à jouer avec les plus grands musiciens de la planète. Dans ce parcours, il a ouvert des voies de création avec le jazz où il apporte sa virtuosité et sa science du rythme à des musiciens prestigieux tels que Larry Coryell, Trilok Gurtu, Jan Garbarek ou Marcus Miller. Pour ce spectacle, Juan nous livre une lecture ardente et moderne d’un flamenco jazz libres de fioritures, aux rythmiques sophistiquées, nourries d’échappées expérimentales qui forgent sa spécificité.



Distribution :



Guitare : Juan Carmona

Guitare : Paco Carmona

Flûte : Domingo Patricio

Percussions flamencas : Kike Terron

Danseur : Sergio Aranda

Gitan français d’origine andalouse, natif de Lyon, fidèle à la région d’Aubagne d’où il vit sa passion, le guitariste a été récompensé de nombreux prix et distinctions et jouit d’une grande réputation en Espagne comme dans le monde.

