Festival Aux Carrières – Cinéma plein air: « Antoinette dans les Cévennes »

2022-07-09 – 2022-07-09 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir.



Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…



Film de Caroline VIGNAL avec Laure CALAMY, Benjamin LAVERNHE, Olivia CÔTE. Le Festival aux Carrières offre une variété de soirées culturelles tout au long du mois de Juillet. Du Jazz à la Folk, en passant par le Blues, le Rock et le Classique, il y en aura pour tous les goûts ! La soirée du 9 juillet est consacrée au 7e Art.



Film de Caroline VIGNAL avec Laure CALAMY, Benjamin LAVERNHE, Olivia CÔTE. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

