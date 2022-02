Festival Auver’Green Ardes Ardes Catégories d’évènement: Ardes

Puy-de-Dôme

Festival Auver’Green Ardes, 24 juin 2022, Ardes. Festival Auver’Green Ardes

2022-06-24 – 2022-06-26

Ardes Puy-de-Dôme Ardes Un évènement en faveur de l’environnement pour accompagner les changement de comportement et promouvoir l’écocitoyenneté à travers les arts et de multiples activités de découverte, de réflexion et de création. +33 4 15 62 20 00 https://www.capissoire.fr/festival-auvergreen Ardes

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ardes, Puy-de-Dôme Autres Lieu Ardes Adresse Ville Ardes lieuville Ardes Departement Puy-de-Dôme

Ardes Ardes Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ardes/

Festival Auver’Green Ardes 2022-06-24 was last modified: by Festival Auver’Green Ardes Ardes 24 juin 2022 Ardes Puy-de-Dôme

Ardes Puy-de-Dôme