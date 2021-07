Uzès Uzès Gard, Uzès Festival Autres Rivages – Piers Faccini et Théo Charaf Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Festival Autres Rivages – Piers Faccini et Théo Charaf Uzès, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Uzès. Festival Autres Rivages – Piers Faccini et Théo Charaf 2021-07-17 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-17 23:00:00 23:00:00 Promenade des Marronniers Jardin de l’Evêché

Uzès Gard EUR 20 20 Le Festival Autres Rivages continue son exploration des ailleurs pour cette 26ème édition. Au programme de la soirée : concert de Piers Faccini et Théo Charaf (1ere partie) (Italie et France), musique Folk / Néo Folk. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Étiquettes évènement : Autres Lieu Uzès Adresse Promenade des Marronniers Jardin de l'Evêché Ville Uzès lieuville 44.01198#4.42294

