Festival [AUTRE REGARD] – L’ATTRAPE-RÊVE – C. OURY ET C. AUCHAPT – Expérience musicale de lâcher prise

2022-10-01 17:00:00 – 2022-10-01 Les plus beaux voyages sont parfois ceux que l’on fait immobile, les yeux fermés, lorsque le parfait repos du corps invite l’enchanteur brouillard des rêves à faire surgir personnages, péripéties et paysages. C’est à cette divagation qu’invite L’Attrape-rêve.

Ici, les fauteuils sont profonds, les tapis épais, les bouilloires fument. Violon ténor, baglama, xylophone, bouzouki et guitare adaptent Arvö Part, Satie ou tangos turcs pour faire route vers les rives de la mer noire.

@Bertrand_Vacarisas dernière mise à jour : 2022-03-07 par

