Festival [AUTRE REGARD] – JUDY – COLLECTIF LE POULPE –Théâtre

2022-10-01 – 2022-10-01 C’est l’histoire d’un homme de 33 ans qui a le besoin d’écrire son autobiographie. De dire son autobiographie.

Et quel temps meilleur que 33 ans pour le faire ? C’est un homme de 33 ans qui a besoin de trouver ses racines et sa place en racontant le passé. Parfois ça sera vrai, parfois ça sera faux.

C'est une autobiographie fictive, romancée mais vraie.

