Festival [AUTRE REGARD] – EX-FURIA – COMPAGNIE MELODIAM VITAE – Spectacle expérientiel

2022-10-01 15:30:00 – 2022-10-01 Aux côtés de différents personnages aussi étranges qu’absurdes, au sein d’un cadre expérientiel, vous pourrez personnaliser votre propre parcours et traverser divers endroits incongrus, aux recoins parfois intimistes.

Vous assisterez ainsi à la présentation du Professeur Pierre-Marie Furie avant de débarquer dans une Fury Room surchargée d’objets hétéroclites. Mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, vous déhancher au son électro de la Fury Dance. À moins que vous ne préfériez l’exutoire d’engueulades dantesques, le chuchotement d’un poème ou d’un

conte, et le repos du «silence après Mozart»… Tentative de renouvellement de notre rapport à l’émotion de la colère.

conte, et le repos du «silence après Mozart»…

