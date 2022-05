Festival [AUTRE REGARD] – ET SI ON CHANGEAIT D’ANGLE ? – FANNY VELLA – Exposition en visite libre

2022-10-01 20:30:00 – 2022-10-01 Fanny Vella, illustratrice, propose un changement d’angle subtil et espiègle pour permettre de voir les choses autrement. Avec beaucoup d’humour et une pointe d’ironie, elle nous invite à rire de nous, à rire des autres, mais surtout à voir la parentalité et l’enfant autrement afin de déconstruire tout un tas d’idées reçues !

Un parallèle tordant de ce que l'on peut faire au quotidien avec son enfant, mais cette fois-ci avec un adulte à sa place ! Dès 10h : Café papote « Parents, et si on changeait d'angle ? » Ateliers interactifs tout au long de la journée animés par le Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents.

dernière mise à jour : 2022-03-07

