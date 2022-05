Festival [AUTRE REGARD] – DANS CE MONDE – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS – Danse, 1 octobre 2022, .

Festival [AUTRE REGARD] – DANS CE MONDE – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS – Danse

2022-10-01 11:00:00 – 2022-10-01

L’important ici c’est[l’émerveillement] au sens premier d’être émerveillé par de petites choses que l’on découvre ou que l’on reçoit [la poésie] par la sensibilité et la valeur du mouvement et de son écriture, sans autres besoins [la rencontre] avec la puissance ou la délicatesse du corps, avec les émotions qu’il dégage, avec des sons et des couleurs ou des trésors d’ailleurs

[la diversité] de nos cultures, du langage chorégraphique ou de comment en jouer, des musiques, des sens ou de la sensibilité

[la réception] d’une forme artistique à découvrir, d’une vision du monde poétique et chorégraphique, apprendre à recevoir

[l’autre] et son importance.

Tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement, pas uniquement comme on nous impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le regarder.

Frédéric Lavino

