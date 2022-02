Festival » Autour de jeux » Foyer familial Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Festival » Autour de jeux » Foyer familial, 25 février 2022, Cambremer. Festival » Autour de jeux »

du vendredi 25 février au dimanche 27 février à Foyer familial

**UN » WEEK END » AUTOUR DU JEU !** La bibliothèque « Plaisir de lire » est heureuse de vous convier à la 4ème manche de son festival « AUTOUR DE JEUX » **Le vendredi 25 février** de 20h à 1h (et au-delà): une SOIREE jeux au foyer familial de Cambremer, où vous pourrez retrouver les jeux proposés habituellement. (au cours de cette soirée, il n’y aura pas d’explication de règles, mais les jeux seront en accès libres, et certains d’entre eux ne vous seront sûrement pas inconnus) **Le dimanche 27 février** de 10h à 18h: une JOURNEE jeux au foyer familial de Cambremer, où les règles des jeux proposés vous seront expliquées. Que ce soit en famille, entre amis, à deux ou même seul, venez vous initier aux jeux de société : gestion, ambiance, figurine…, des plus simples aux plus complexes, toutes sortes de jeux vous seront proposés. **L’entrée est GRATUITE**, l’accès aux jeux également. **Un passe vaccinal est nécessaire.** Au plaisir de vous y retrouver !

Gratuit

UN » WEEK END » AUTOUR DU JEU ! La bibliothèque « Plaisir de lire » est heureuse de vous convier à la 4ème manche de son festival « AUTOUR DE JEUX » Foyer familial avenue des Tilleuls 14340 cambremer Cambremer Cambremer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T01:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Foyer familial Adresse avenue des Tilleuls 14340 cambremer Ville Cambremer lieuville Foyer familial Cambremer Departement Calvados

Foyer familial Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Festival » Autour de jeux » Foyer familial 2022-02-25 was last modified: by Festival » Autour de jeux » Foyer familial Foyer familial 25 février 2022 Cambremer Foyer familial Cambremer

Cambremer Calvados