Festival « AUTOUR DE JEUX » Cambremer, 25 février 2022, Cambremer.

Festival « AUTOUR DE JEUX » Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer

2022-02-25 10:00:00 – 2022-02-25 18:00:00 Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls

Cambremer Calvados Cambremer

Plaisir de Lire organise la 3ème édition de leur festival « Autour de Jeux » .

Enfin ! Notre festival « Autour de Jeux » 3ème édition va avoir lieu, avec 2 rendez-vous

Le vendredi 25 février à partir de 20h pour les joueurs un peu expérimentés.

Le dimanche toute la journée, à partir de 10h et jusqu’à 18h, nous vous accueillons avec une ribambelle de jeux dont nous pourrons, dans la mesure de nos possibilités, vous expliquer les règles et nous pourrons partager avec vous le plaisir de jouer. Vous pouvez passer pour 1 heure 3 heures ou toute la journée ! Vous êtes les bienvenus.

Le festival aura lieu au foyer familial de Cambremer.

Et cerise sur le gâteau , l’association l’être enchanté propose, le samedi 26 février au soir, un concert avec le groupe P.O.P.

RDV au festival !!

Les bénévoles mordus de jeux de la bibliothèque !

plaisirdelire-cambremer@laposte.net +33 2 31 31 13 76

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT CA de Lisieux Normandie