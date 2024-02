FESTIVAL « AUTOUR DE JEU » à Cambremer Foyer familial Cambremer Cambremer, samedi 17 février 2024.

FESTIVAL « AUTOUR DE JEU » à Cambremer Foyer familial Cambremer Cambremer Calvados

L’association « Plaisir de lire organise son traditionnel festival

» AUTOUR DE JEU » au foyer familial de Cambremer

le samedi 17 février de 20h à 2h, pour partager les jeux que vous aimez

et le dimanche 18 février de 10h à 18h pour découvrir de nouveaux jeux

avec les bénévoles de l’association

et le soutien de Cédric du magasin « aux rêves du dragon » de Lisieux.

Venez nombreux !

A découvrir: Le nouvel Escape game de Nico Fleur Adèle et Yo !

sur réservation sur place ;)

Programme:

Autour De Jeux Festival Du Jeu De Société

Comme chaque année, Plaisir de Lire est heureux de vous inviter à son festival du jeu de société « Autour de Jeux »

Durant deux jours, venez vous initier seul, en famille ou entre amis aux jeux de société:

Samedi 17 de 20h00 à 2h00

Soirée pour les joueurs confirmés.

Venez tester nos jeux ou venez proposer les vôtres !

Dimanche 18 de 10h00 à 18h00

Journée « découverte ». Venez tester des jeux (ou venez avec les vôtres) !

Nous serons là pour vous les expliquer, vous les proposer en fonction de vos envies, des plus simples aux plus complexes.

Escape Game éphémère (inscription sur place par équipe de 3 ou 4; à partir de 7 ans; prix libre)

Présence de la boutique « Aux rêves du Dragon » de Lisieux tout le dimanche

Présence d’auteurs de jeux encore non édités, venez les tester !

Entrée libre

