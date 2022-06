Festival Autonom’ Motreff Motreff Catégories d’évènement: Finistère

Festival Autonom’ Motreff, 23 juillet 2022, Motreff. Festival Autonom’

Lieu-dit Sterlenn Motreff Finistère

2022-07-23 – 2022-07-24 Motreff

Finistère Motreff Programmation Musicale:

cie Bulbulum (cirque), Batucada, Myne (rock alernatif), Caretta pipoca, Barrica pirata (latino festif), Dingue de mangue, Pulverdampf (rock n’roll punk), La Fanfarinée (fanfare style révolutionnaire), Flozigtrio (folk), La Marmite (folk), Electrad…, Des ateliers (vannerie, yoga, forge,…), un marché artisanal, des conférences, prix libre. Plus d’informations sur notre site www.sendependeco.fr. Contacts: sendependeco@gmail.com sendependeco@gmail.com Programmation Musicale:

