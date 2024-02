Festival Auprès de mon arbre Gros-Chastang, vendredi 19 juillet 2024.

Vendredi A partir de 18h Marché des producteurs du Doustre , composez votre repas selon vos envies sur les différents étals 19h à 21h Atelier danse trad sous la hall et sur parquet miel 21h Conte musical « j’entendis feuillager » sur le thème des arbres avec Maxime Chevrier et Mikaël Auger du groupe Arbadéterne (1h30) 22h40 Cinéma de plein air, projection du film réalisé par les enfants du centre aéré de Darnetz (10 min) 23h Cinéma de plein air avec Peuple et Culture Samedi 9h randonnée musicale, petite randonnée entrecoupée de pauses musicales et dansantes. Trail de 20 km 10h atelier bien être en extérieur 14h30 Concours de pétanque Contrôle technique des vélos, association Croqueurs de pomme Tir à l’arc Grands jeux en bois Orgue de barbarie et sculptures de ballons 15h atelier danses poitevines animé par Maxime Chevrier du Groupe Arbadétome. 20h30 Bal trad – .

La Bitarelle

Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

