Festival Augenblick – L'Honneur perdu de Katharina Blum / Die Verlorene ehre der Katharina Blum Lauterbourg, 12 novembre 2022

Festival Augenblick – L’Honneur perdu de Katharina Blum / Die Verlorene ehre der Katharina Blum

4 Allée des Cygnes Lauterbourg

2022-11-12 – 2022-11-12

Lauterbourg

Bas-Rhin

Lauterbourg

RDV vous est donné dans les cinémas d’Alsace. Une bonne occasion pour les cinéphiles de découvrir la richesse et l’originalité des contenus filmiques germanophones.

Film dramatique en VOst .

Un soir de carnaval, Katharina Blum tombe sous le charme de Ludwig et passe la nuit avec lui. Le lendemain, à l’aube, le commissaire Beizmenne et ses hommes forcent la porte de son appartement, mais Ludwig, terroriste présumé, a déjà disparu. Katharina attire rapidement l’attention de la police et de la presse. Un journaliste cynique, spécialisé dans les articles à sensation, se montre le plus âpre, n’hésitant pas à déformer les circonstances de la vie de Katharina Blum. Méprisée et affaiblie, la jeune femme va tenter de sauver le peu d’honneur qui lui reste…

+33 6 84 75 92 04

Lauterbourg

