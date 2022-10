Festival Augenblick : Film « Der Waldmacher » Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Guebwiller EUR Initié en 2005 par le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission), le Festival AUGENBLICK promeut le meilleur du cinéma germanophone tout en valorisant le bilinguisme franco-allemand propre au territoire. Synopsis En 1981, le jeune agronome australien Tony Rinaudo arrive au Niger pour lutter contre la désertification croissante. Après quelques échecs, il découvre un réseau de racines massif sous le sol soi-disant mort. Grâce à sa nouvelle technique de réactivation des souches et des racines encore vivantes, il est en mesure de révolutionner l’agriculture et la foresterie africaines et de redonner espoir à d’innombrables personnes. Le dernier documentaire de Volker Schlöndorff dépeint un homme remarquable dont l’œuvre de sa vie a reçu le prix Nobel alternatif en 2018. +33 9 62 59 29 07 Guebwiller

