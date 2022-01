Festival Audioblast 10 – Variant Waves Ateliers de Bitche Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Festival Audioblast 10 – Variant Waves Ateliers de Bitche, 27 février 2022, Nantes. 2022-02-27

Horaire : 20:00 23:00

Gratuit : non Prix Libre CONFERENCE EN LIGNE (Dematérialisé) – Jeudi 24 février2022 – Avec les artistes invités du festival / programmation en cours. CONCERT EN LIGNE (dématérialisé) – Vendredi 25 et dimanche 27 février 2022 – Deux soirs intenses de concert uniquement en ligne – espace dédié de création sonore, studio live et streaming au bar! CONCERT Variant Waves (incarné) – Samedi 26 février aux Ateliers de Bitche La soirée hybride du festival avec une belle programmation et des invités exceptionnels. Festival de création sonore et d’art radiophonique utilisant le réseau comme lieu de diffusion, il se compose de nombreuses pratiques audio en réseau, de musique expérimental, drone, noise, field recordings, poésie sonore, électroniques et musiques contemporaines. Thème du festival – Transmission/retransmission : Variant Waves Ateliers de Bitche adresse1} Centre-ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org http://apo33.org/

