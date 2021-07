Montolieu Montolieu Aude, Montolieu FESTIVAL AUDE AUX ARTS Montolieu Montolieu Catégories d’évènement: Aude

Montolieu

FESTIVAL AUDE AUX ARTS Montolieu, 8 août 2021, Montolieu. FESTIVAL AUDE AUX ARTS 2021-08-08 – 2021-08-08

Montolieu Aude Montolieu Biennale d’art contemporain dans les rues du village. De nombreux artistes et artisans d’art transforment Montolieu en une grande galerie d’art à ciel ouvert pendant trois jours : peintures, sculptures, photographies, installations… Exposition au Pôle de la Manufacture (salle Ramel), au Foyer Jean-Guéhenno, à la salle polyvalente, dans les jardins de la mairie, rue des Remparts… +33 6 26 06 63 49 https://www.facebook.com/Aude-Aux-Arts-655078317961300/ dernière mise à jour : 2021-07-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montolieu Autres Lieu Montolieu Adresse Ville Montolieu lieuville 43.30977#2.21466