FESTIVAL – AU THÉATRE CE SOIR Valras-Plage, 3 mars 2023, Valras-Plage . FESTIVAL – AU THÉATRE CE SOIR Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03 Valras-Plage

Hérault Venez assister au premier Festival de théâtre amateur organisé par la ville de Valras-Plage. Au programme de ces 3 jours : * Vendredi 3 mars – Un grand cri d’amour, par la compagnie SerSau

* Samedi 4 mars – Art, par la compagnie Mots Dits

* Dimanche 5 mars – Sexe et Jalousie, par la compagnie Méli-Mélo Entrée libre. Venez assister au premier Festival de théâtre amateur organisé par la ville de Valras-Plage.

Entrée libre.

