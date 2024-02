Festival « Au Pré de mon Art » Lieu dit La Goutte Fleury-la-Montagne, samedi 6 juillet 2024.

Au Pré de mon Art, un festival nature et éclectique !

L’Association La Sève fait son festival!

Au pré de mon Art dans un écrin de verdure au sud du Brionnais, vous y découvrirez théâtre et musique, dans une ambiance familiale et bucolique.

La première édition s’est déroulée le premier week-end de Juillet 2023 et les éditions suivantes resteront fidèles à ce rendez-vous. Même si cette première édition a expérimenté un panel sympathique de ce que savait faire la météo, l’équipe tient à cette date et reste pleine d’espoir pour les suivantes !

Pourquoi la Sève ?

“L’idée de l’association est née d’une envie de développer les soirées musicales, artistiques, amicales d’Elsa et Bertrand, à La Goutte Fleury-la-Montagne. Une envie de partager avec plus de monde, d’accueillir des artistes de différents styles, des manifestations inspirées de différents horizons, de faire monter en nous cette sève pour donner vie à ces envies. Le festival restera notre événement principal, nous avons aménagé pour l’occasion un pré sous la maison d’Elsa et Bertrand, nous avons construit, principalement en bois et matériaux de récup’, une scène, une buvette, des mange-debout, des toilettes sèches….

D’autres manifestations verront petit à petit le jour. Nous continuons cette année avec le tremplin, qui aura lieu le 25 mai, et dont le grand gagnant ouvrira le Festival 2024.” (Appel à candidature: envoyez vos sons sur assolaseve71@gmail.com avant le 31 mars ! )

Pourquoi ce nom de Festival “Au Pré de mon Art” ?

“Le festival a lieu dans un pré aménagé, c’est un festival pluridisciplinaire artistique, qui évoluera encore vers d’autres formes d’arts… Nous aimons également les bons textes, petit clin d’œil à Brassens et sa chanson “Auprès de mon arbre, je vivais heureux !”. Ce lieu, en plus d’être idéal pour ce genre de manifestation, inspire un vrai respect de notre environnement. Le festival met un point d’honneur à limiter notre emprunte, tant au niveau des constructions, du matériel utilisé que de la bonne restitution du lieu.”

Le festival était programmé du samedi 14h au dimanche 14h, mais beaucoup sont partis dimanche en fin d’après midi, voire début de soirée ! Une soixantaine de personnes ont dormi sur place, au camping aménagé pour l’occasion, et on profité du petit dèj’ en se régalant de la musique de Taz Roland au Handpan.

L’édition 2024 allonge sa programmation qui commencera samedi à 15h pour se terminer dimanche autour de 18h.

Samedi Le grand gagnant du tremplin, les Astropotes (Impro théâtre), Random Sitcom (Cool Punck Rock), LMZG (Electro Swing), RAAVNI (Electro Dub Tribal) Dimanche: Taz Roland (Handpan), Match d’Impro (Théatre), Christian Dubouy (One Man show), Noun Beatbox, Malaka (Funck-Soul)

“Nous espérons fidéliser les festivaliers, que notre programmation inspire confiance. Nous donnons tout notre possible pour que chacun se réjouisse toute la durée du festival et aient envie de tout voir !”

De l’improvisation théâtrale, du One Man Show, de la musique pour tous les goûts !

En parallèle tout le week-end pour les enfants, jeux en bois, animateur BAFA, projection de films.

Buvette et restauration locales, camping sur place ! EUR.

Lieu dit La Goutte 715 route des Grands Bois

Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté assolaseve71@gmail.com

