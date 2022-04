Festival Au Pont du Rock Malestroit, 5 août 2022, Malestroit.

Festival Au Pont du Rock Malestroit

2022-08-05 – 2022-08-07

Malestroit Morbihan Malestroit

Avec Petit Biscuit, Alain Souchon, Bon entendeur, Naâman,… Un bon cru d’artistes pour cette édition 2021 qui sera un peu différente des éditions précédentes : 4 soirées concerts, avec une jauge limitée à 5000 personnes. Mais la jauge a beau être réduite, la programmation “va faire péter les watts” et n’a rien à envier aux grandes années !

Jeudi 29 juillet 2021 : Yseult (France ; Pop, chanson française) ; Asaf Avidan (Israël ; Folk Rock ) et Last Train (France ; Rock Alternatif).

Vendredi 30 juillet 2021 : Joy. D (France ; Pop Soul) ; Alain Souchon (France ; chanson française) ; Hervé (France ; Électro Pop).

Samedi 31 juillet 2021 : Ultra Vomit (France ; Heavy Metal) ; No One Is Innocent et des musiciens Berbères (France ; Rock) ; Tagada Jones orchestrations inédites (France ; Punk Rock).

Dimanche 1er août : The Inspector Cluzo (France ; Rock) ; Feu ! Chatterton (France ; Pop Rock) ; Arnaud Rebotini (France Electro).

Les horaires et autres informations seront communiqués ultérieurement sur le site du festival.

com@aupontdurock.com +33 2 97 73 76 91 http://www.aupontdurock.com/

Malestroit

