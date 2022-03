Festival Au Grès du Jazz La Petite-Pierre, 6 août 2022, La Petite-Pierre.

Festival Au Grès du Jazz La Petite-Pierre

2022-08-06 – 2022-08-14

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

EUR Arnaud Bel, programmateur des concerts In et co-programmateur des concerts Hors les murs, et Manuela Peschmann, programmatrice des concerts Off et co-programmatrice des concerts Hors les murs, ont déniché rien que pour vous des grands noms du jazz et des pépites de la scène régionale et locale afin de vous faire vivre un festival exceptionnel

Dans un cadre naturel et historique exceptionnel, un moment unique agrémenté d’un festival off, de menus ‘festival’, de sorties accompagnées…

+33 3 88 01 49 59

Arnaud Bel, programmateur des concerts In et co-programmateur des concerts Hors les murs, et Manuela Peschmann, programmatrice des concerts Off et co-programmatrice des concerts Hors les murs, ont déniché rien que pour vous des grands noms du jazz et des pépites de la scène régionale et locale afin de vous faire vivre un festival exceptionnel

La Petite-Pierre

dernière mise à jour : 2022-03-11 par