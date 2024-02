FESTIVAL AU FOIN DE LA RUE – 1 JOUR – FESTIVAL AU FOIN DE LA RUE PLEIN AIR St Denis De Gastines, vendredi 5 juillet 2024.

Depuis 2000 à Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne, Au Foin De La Rue organise un festival éthique et éclectique. Cette année, le rendez-vous est pris pour la 23e édition les 5 & 6 juillet 2024. Profitez d’une vingtaine de concerts sur un site entièrement scénographié et d’un espace dédié aux arts de la Rue dans une ambiance chaleureuse et festive ! Le festival est reconnu pour son accessibilité à tous et ses actions éco-responsables et de prévention… Près de 1 200 bénévoles participent à l’organisation de l’événement, véritable moteur culturel du territoire.VENDREDIChinese Man, Deluxe, MPL, OJOSSAMEDILa Fève, Mass Hysteria, Patrice, NeS

Tarif : 44.50 – 44.50 euros.

Début : 2024-07-05 à 19:00

PLEIN AIR RUE DE BRETAGNE 53500 St Denis De Gastines 53