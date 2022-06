Festival Au fil du Thouet, 29 juin 2022, .

Festival Au fil du Thouet

2022-06-29 – 2022-09-10

EUR Seconde édition du Festival « Au Fil du Thouet » ! Ce festival qui allie l’art, le patrimoine et la nature. Le moyen de (re)découvrir des espaces naturels et patrimoniaux remarquables tout en profitant d’expériences artistiques variées. Au programme : Musiques pop, classique ou encore blues, visites insolites « magiques » ou au fil de l’eau, théâtre, arts de la rue, exposition, parcours-découverte et bien d’autres encore, raviront petits et grands. Entre amis ou en famille, vous pourrez également flâner une après-midi de juillet à la prairie des Ursulines et participer à différentes activités

culturelles (lecture de contes, atelier d’arts plastiques, atelier du patrimoine, ateliers de pratique musicale et dansée…).

Retour du festival « Au fil du Thouet » pour la 2ème édition. Au Programme : concerts, visites, théâtre, arts de la rue, exposition, parcours-découverte, lecture de contes, atelier d’arts plastiques, atelier du patrimoine, ateliers de pratique musicale et dansée. et bien d’autres encore….

Seconde édition du Festival « Au Fil du Thouet » ! Ce festival qui allie l’art, le patrimoine et la nature. Le moyen de (re)découvrir des espaces naturels et patrimoniaux remarquables tout en profitant d’expériences artistiques variées. Au programme : Musiques pop, classique ou encore blues, visites insolites « magiques » ou au fil de l’eau, théâtre, arts de la rue, exposition, parcours-découverte et bien d’autres encore, raviront petits et grands. Entre amis ou en famille, vous pourrez également flâner une après-midi de juillet à la prairie des Ursulines et participer à différentes activités

culturelles (lecture de contes, atelier d’arts plastiques, atelier du patrimoine, ateliers de pratique musicale et dansée…).

dernière mise à jour : 2022-06-04 par