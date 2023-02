Festival Au Fil du Son Civray Catégories d’Évènement: Civray

Vienne

Festival Au Fil du Son, 27 juillet 2023, Civray . Festival Au Fil du Son Espace François Mitterand Civray Vienne

2023-07-27 – 2023-07-29 Civray

Vienne Rendez-vous pour la 20ème édition de ce festival de musiques actuelles.

Programme à venir Rendez-vous pour la 20ème édition de ce festival de musiques actuelles.

Programme à venir Festival Au Fil du Son Civray

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Civray, Vienne Autres Lieu Civray Adresse Espace François Mitterand Civray Vienne Ville Civray lieuville Civray Departement Vienne

Civray Civray Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civray /

Festival Au Fil du Son 2023-07-27 was last modified: by Festival Au Fil du Son Civray 27 juillet 2023 Civray Espace François Mitterand Civray Vienne vienne

Civray Vienne