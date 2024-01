Festival Au Fil du Jazz, Swamp City Six Cinq-Mars-la-Pile, vendredi 26 janvier 2024.

Festival Au Fil du Jazz, Swamp City Six Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 22:00:00

Dans le cadre du festival du Jazz, venez découvrir le groupe “Swamp City Six” le vendredi 26 janvier dans la salle des fêtes de Cinq-Mars-la-Pile à 20h00.

Originaire de Tours, « Swamp City Six » est un ensemble de six musiciens jouant la musique de la Nouvelle Orléans des années folles. Avec des airs de swing, de ragtime, ou encore de blues et inspirés des plus grands musiciens de jazz louisianais tel que Louis Armstrong ou Sidney Bechet, la musique qu’ils proposent est aussi belle qu’énergique.

Le groupe donnera 2 séances scolaires le vendredi dans l’après-midi.

Réservation conseillée en Mairie au 02 47 96 20 30

5 EUR.

5 allée Jean-Pierre Cottet

Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



