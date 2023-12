Festival Au Fil des Voix : Le rendez-vous des grandes voix du monde 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival Au Fil des Voix : Le rendez-vous des grandes voix du monde 360 Paris Music Factory Paris, 20 janvier 2024, Paris. Du samedi 20 janvier 2024 au jeudi 08 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif découverte (3 concerts au choix) : 45€ Tarif plein au 360 : 19€ Tarif réduit au 360 : 17€ Tarif plein à l’Alhambra : 25€ Tarif réduit à l’Alhambra : 23€ Du 20 janvier au 8 février 2024 se tiendra la 17ème édition du festival Au Fil Des Voix, toujours ancrée dans le 18ème arrondissement de Paris, dans un espace spécialement conçu pour accueillir tous les publics (scolaires, porteurs d’un handicap, défavorisés, …) et les artistes : le 360 Paris Music Factory. Afin de fêter la clôture de ces trois semaines de festival comme il se doit, la fermeture du festival prendra place à l’Alhambra. Créé en 2008, le Festival Au Fil des Voix, fort du succès de ses premières éditions, s’est imposé comme lerendez-vous incontournable des grandes voix du monde. Au coeur de l’hiver parisien, il constitue unevéritable plateforme de création et de diffusion. En mettant à l’honneur les pratiques vocales etinstrumentales du monde, il convie chaque année le public à un voyage musical au travers de nouvellessonorités venues des quatre coins du monde, à la rencontre de l’altérité culturelle. Grandes voix emblématiques, artistes confirmés, jeunes talents, durant trois semaines de programmation,Au Fil des Voix donne à voir sur scène une vingtaine de groupes présentant leurs nouvelles productions discographiques de l’année. Repoussant toujours un peu plus les frontières musicales, oscillant entre héritage culturel et création du temps présent, chaque projet amène, à sa façon, d’étonnants souffles de modernité. Du 20 janvier au 8 février 2024 se tiendra la 17ème édition du festival Au Fil Des Voix, toujours ancrée dansle 18ème arrondissement de Paris, dans un espace spécialement conçu pour accueillir tous les publics(scolaires, porteurs d’un handicap, défavorisés, …) et les artistes : le 360 Paris Music Factory. Afin de fêter laclôture de ces trois semaines de festival comme il se doit, la fermeture du festival prendra place àl’Alhambra. Dans le cadre du dépassement des esthétiques historiquement mises en avant par Au Fil des Voix, la programmation de l’édition 2024 continue de valoriser des répertoires jazz et traditionnels issus des musiques du monde tout en transcendant tout carcan esthétique pour mettre en avant des universmusicaux allant du folk (Zsuzsanna)à la musique latine (Cuarteto Tafi), en passant par le flamenco-jazz(Antonio Lizana) ou le tango (Octectology et Ana-Karina Rossi) 360 Paris Music Factory 32, Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://www.aufildesvoix.com/la-programmation +33147536868 developpement@aufildesvoix.com https://www.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.billetweb.fr/festival-au-fil-des-voix-2024

Au Fil des Voix Festival de musiques du monde Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu 360 Paris Music Factory Adresse 32, Rue Myrha Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 360 Paris Music Factory Paris latitude longitude 48.8871900126744,2.35371200477411

