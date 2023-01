Festival Au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant Plein : 19€ Réduit : 17€ Pass Découverte : 45€ Le rendez-vous des grandes voix du monde. Depuis la nuit des temps, les musiques des peuples du monde résonnent, naissent, voyagent et parfois se transforment. AU FIL DES VOIX se positionne comme un amplificateur de ces voix aux accents singuliers, porteuses d’une histoire, empruntes d’une culture, d’une esthétique, d’une identité et de l’âme d’un peuple. En fédérant l’ensemble des métiers de la chaîne musicale – création, production, diffusion – AU FIL DES VOIX apporte son concours à la circulation des œuvres des artistes du monde entier sur le territoire français. L’espace de quelques soirées, il s’agit de s’oublier et de devenir – ou redevenir – un citoyen du monde. Retrouvez la 16ème édition du festival, du 24 janvier au 11 février 2023 au 360 Paris Music Factory, à la Cigale et au Trianon, pour 17 soirées en compagnie d’artistes d’exception. Toute la programmation Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Contact : https://www.aufildesvoix.com/ 0147536867 communication@le360paris.com https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.aufildesvoix.com/billetterie

