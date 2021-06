Festival Au fil de l’Art’bre – Romans sur Isère (26) Festival Au fil de l’Art’bre – Romans sur Isère, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Romans-sur-Isère.

Ce concert va permettre de soutenir l’association Montgolfière, basée qui vient en aide depuis 20 ans aux demandeurs d’asile. Nous vous attendons donc ce dimanche 4 juillet dès 18h pour faire vibrer et résonner la nature de chants, de danses, de partages et d’énergie positive ! Programme de la soirée : 18 h : Accueil du public 19h : Présentation de l’association Montgolfière 19h30 : CONCERT La réservation est obligatoire, dans la limite des places disponibles. · Merci d’utiliser au maximum le covoiturage (par souci écologique et pour ne pas surcharger le parking) · Pour ceux qui souhaitent venir aider comme bénévole, n’hésitez pas à nous contacter. · En cas de désistement, prévenez-nous bien au 06.01.81.64.96 ou par mail à : [asso.artbre@gmail.com](mailto:asso.artbre@gmail.com) Grand Merci pour votre bienveillance et respect des consignes indiquées, et peut-être à bientôt pour ce concert exceptionnel !!! L’équipe de l’association Au fil de l’Art’bre

Prix d’entrée : adhésion à l’association à prix libre (pour ceux qui ne sont pas encore adhérents) + Participation Au Frais : 10€/adulte et 5€/enfant (12-18 ans).

Concert solidaire dans un cadre exceptionnel, dans la petite forêt du festival Au fil de l’Art’bre.

