Festival « Au fil de l’Art », 11 juin 2022, .

Festival « Au fil de l’Art »

2022-06-11 – 2022-09-30

Exposition « Au fil de l’Art », photographies dans les rues de Saint-Satur.

En croisant, création, déambulation et patrimoine, Au Fil de l’Art s’affirme comme un temps de démocratisation culturelle et d’échanges citoyens. Il propose un nouveau regard sur le paysage et les lieux du quotidien. L’histoire de Saint-Satur, la mémoire et les perceptions se trouvent ainsi mises en lumière, questionnées, réinventées.

