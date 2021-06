Andlau parc Richmond Andlau, Bas-Rhin Festival Au cœur des métiers d’art à Andau parc Richmond Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Dédié aux métiers de la tradition, du patrimoine, de la restauration et aux savoir-faire rares, la 14e édition du festival Au cœur des métiers d’art se tiendra du 25 au 27 juin 2021 au Parc Richmond à Andlau. > Fil rouge 2021 : les métiers de la pierre > Expo-vente – Démonstrations – Conférences – Ateliers pédagogiques – Animations > Une vingtaine de professionnels passionnés vous feront (re)découvrir des techniques ancestrales, telles que la reliure, la lutherie, la restauration de meubles ou la facture d’instruments Rejoignez-nous pour ces 3 jours en plein-air riches en animations, pour partir à la découverte de ces métiers de tradition. > Réalisation d’une arche en pierre par les élèves du Lycée Professionnel Camille Claudel de Remiremont pour la Ville d’Andlau, du lundi 21 au dimanche 27 juin au Parc Richmond, qui prendra sa place définitive à l’entrée du futur verger citoyen à la fin de la manifestation > Le Centre d’Interprétation du Patrimoine « Les Ateliers de la Seigneurie » ouvre également ses portes à cette occasion. Visites guidées, expositions, animations et démonstrations sont au programme.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T14:00:00 2021-06-25T19:00:00;2021-06-26T11:00:00 2021-06-26T19:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T18:00:00

