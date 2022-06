Festival Au Bout du Conte : Korrigans et Lutins Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long Catégories d’évènement: 87500

Ladignac-le-Long

Festival Au Bout du Conte : Korrigans et Lutins Ladignac-le-Long, 17 juin 2022, Ladignac-le-Long. Festival Au Bout du Conte : Korrigans et Lutins Ladignac-le-Long

2022-06-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-17 21:00:00 21:00:00

Salle polyvalente. à 20h00. Sur réservation auprès de la médiathèque. Gratuit. Durée 1h. Tout public dès 4 ans. Du 7 au 19 juin, le festival Au Bout du Conte organisé par le Département, revient sur tout le territoire et dévoile une nouvelle programmation, avec plus de 60 spectacles gratuits !

Korrigans et lutins , Fabrice Mondejar. Pas très loin de Vannes, la belle ville, au coeur de la presqu'île de Rhuys, il y a une maison. Un petit lutin s'y sent bien et dort tous les soirs sur la pierre plate de la cheminée. Cependant, un jour, Yannick jette celle-ci par la fenêtre. Le lutin, vexé, prépare alors bien des farces aux habitants de la maison. Le Morbihan est également connu pour ses alignements. On dit souvent que ce sont les korrigans qui les ont dressés. Ils y dansent, ils y vivent et y cachent peut-être de fabuleux trésors. Salle polyvalente. à 20h00. Sur réservation auprès de la médiathèque. Gratuit. Durée 1h. Tout public dès 4 ans.

